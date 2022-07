O maior medo de Lula estampado na frase que mais repetiu no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foram pelo menos três vezes no ato com sambistas na quarta-feira, 6. Outras tantas no dia seguinte, em ato no final da tarde na praça da Cinelândia, diante de uma multidão de apoiadores. Lula (PT) repetiu insistentemente numa só frase seu maior medo nessa fase pré-campanha nas ruas. “Não quero cometer um crime eleitoral”. Isso porque a campanha eleitoral com comícios, distribuição de material gráfico, propagandas na internet e caminhadas só pode ocorrer, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de 16 de agosto. Já as peças publicitárias em horário gratuito de rádio e televisão ficam liberadas entre 26 de agosto e 29 de setembro.

Leia também: O que há de suspeito no figurino de Lula em ato na Cinelândia

Lula e sambistas no Rio: Quem mais chamou atenção no quesito ‘evolução’

Continua após a publicidade