Lula e sambistas no Rio: Quem mais chamou atenção no quesito ‘evolução’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante o encontro de pessoas ligadas ao carnaval carioca com o ex-presidente Lula (PT) e Alckmin (PSB) na quadra da Unidos da Tijuca, nesta quarta-feira, 6, não teve para mais ninguém no quesito “desenvoltura”. Basta ver o vídeo abaixo. Janja dançou observada de perto por sambistas no palco, tentou puxar Lula para sua coreografia, tirou fotos… Estava solta no palco! Lu Alckmin, um pouco mais afastada, não se animou tanto. Preferiu ficar ao lado do marido, só observando e sorrindo. Assista: