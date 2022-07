O que há de suspeito no figurino de Lula em ato na Cinelândia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar do forte calor no final da tarde desta quinta-feira, 7, no Rio, Lula (PT) preferiu usar uma camisa social de manga comprida e larga. Por baixo da camisa branca, um outro tecido escuro e volumoso levantou suspeitas. Há quem diga que ele estava vestido de colete à prova de balas. A marca que a camisa fazia no ombro por causa do suposto colete foi identificada como evidência do seu uso. O esquema de segurança na praça da Cinelândia, no Centro do Rio, foi rígido. Todo o entorno foi cercado por grades. Procurada, a assessoria do petista “não comenta questões de segurança”.

Mais cedo, estouraram dois fogos de artifícios, causando forte barulho, jogados de fora para dentro da área do ato. Ninguém se feriu nem houve tumulto. O ex-presidente Lula ainda não estava no local do ato na hora do ocorrido.