Por segurança, ato de Lula cerca a Cinelândia

A preocupação da campanha de Lula com a segurança levou a um esquema de segurança inédito para os padrões da Cinelândia, tradicional praça de manifestações políticas no Rio de Janeiro. O palco foi montado em frente ao Theatro Municipal e ao lado da Câmara dos Vereadores, e praticamente toda a região onde ficará o público está cercado por placas metálicas.

Para ingressar no espaço, há revista com detector de metais. Apesar do esquema, apoiadores do ex-presidente ocupam a escadaria da Câmara, de onde é possível ver o palco sem precisar entrar no “cercadão”.

Previsto para 18h, o ato também terá o candidato a vice-presidente da chapa, Geraldo Alckmin (PSB), e os nomes de Lula para o governo do Rio e o Senado, Marcelo Freixo (PSB) e André Ceciliano (PT). Há expectativa para eventuais “climões” com Alessandro Molon, o pessebista que também é pré-candidato ao Senado.

