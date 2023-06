O efeito provocado por Anitta na homenagem a Vini Jr na Champions League

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com uma surpresa no figurino, Anitta se apresentou na abertura da final da Champions League 2022/23, neste sábado, 10, antes do jogo entre Manchester City e Inter de Milão. A cantora brasileira fez uma homenagem a Vini Jr durante sua apresentação ao lado de Burna Boy. Craque do Real Madrid agradeceu homenagem nas redes sociais. “Te amo”, escreveu ele, que recentemente foi alvo de racismo por torcedores na Espanha. O efeito foi imediato: o nome da cantora disparou entre os mais citados no Twitter no mundo.

