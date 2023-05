Anitta na Champions: por que brasileira se tornou queridinha no esporte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta continua sendo bastante requisitada quando o assunto é convite para participar de grandes finais de competições futebolísticas – tudo pela força do marketing dos patrocinadores, de olho em grandes nomes musicais. Nesta quarta-feira, 24, a Uefa anunciou a brasileira como uma das atrações da grande final entre Manchester City e Inter de Milão, pela Champions League, principal campeonato de futebol de clubes do planeta. Ela subirá ao palco no show de evento, ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy, no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, Turquia. “Estou tão empolgada que a notícia finalmente saiu. Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, afirmou Anitta em comunicado divulgado pela Uefa.

Esta não será a primeira vez que Anitta participa de um evento esportivo. Nos Jogos Olímpicos de 2016, ela cantou ao lado de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Em 2019, se apresentou na final da Conmebol Libertadores e da Copa Sul-Americana, em Lima, no Peru, e a última na edição de 2021, em Montevidéu, no Uruguai.

“Anitta é sem dúvida a artista da música brasileira na história recente com a melhor construção de carreira internacional. Apesar de já estar acostumada com os grandes palcos esportivos, cantar na final da principal competição de clubes do mundo terá um gosto diferente. A Champions League que sempre foi palco para tantos talentos brasileiros do futebol se consagrarem, agora abre espaço para uma estrela da música nacional e reafirma sua posição ao lado das grandes artistas pop do planeta que com a exceção de Shakira, em sua maioria são americanas e britânicas”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

“Ser a atração musical de um evento do porte de uma final de Champions League é o ápice para um artista. Bom para a Anitta, que ganha ainda mais relevância, e todo o ecossistema ligado a ela, como os patrocinadores”, analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.