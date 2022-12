O destaque do ano na política, TV, cinema, música, série e sociedade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna fez uma seleção apuradíssima para destacar os nomes que se sobressaíram e brilharam em diferentes áreas ao longo do ano que vai terminando. Na TV, o destaque inegável é a novela Pantanal, a fotografia da novela das 9 da Globo chamou atenção, além do enredo e boa atuação. Na política, a festa da democracia deu ao presidente Lula (PT) a vitória nas urnas. Na música, Ludmilla expandiu seu sucesso, se firmando num show lindo no Rock in Rio. No esporte, com a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, o nome que brilhou foi da ginasta Rebeca Andrade. Confira a seleção completa a seguir:

TELEVISÃO – Bruno Luperi, autor do remake de Pantanal e neto de Benedito Ruy Barbosa, criador da novela original, de 1990. Para o ano de 2022, Bruno manteve o roteiro, mas acrescentou discursos críticos ao machismo, racismo e homofobia. A novela das 9 conseguiu atravessar gerações e unir um Brasil dividido politicamente, se tornando um grande destaque da televisão. A trama viralizou com frequência nas redes sociais, chegando ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter quase todos os dias.

POLÍTICA – Festa da democracia! No final de outubro, depois de uma difícil disputa de segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) e foi eleito presidente da República. O petista entra para terceiro mandato em 2023 com uma diferença de cerca de 2 milhões de votos, a menor desde a redemocratização. E já organizou a “comemoração” no Festival do Futuro, na cerimônia de posse presidencial, no próximo dia 1º.

MÚSICA – Ludmilla começou o ano com o lançamento do álbum Numanice 2, que consagrou a cantora no ritmo do pagode, e termina com o troféu do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode de 2022. Aos 27 anos, conquistou o prêmio hit do ano pela música Maldivas no Prêmio Multishow. Também protagonizou um show destaque no Rock in Rio, no Palco Sunset, que levantou pautas importantes, como o combate ao racismo e ao feminicídio, em um dia protagonizado por mulheres.

ESPORTE – Sem o sonhado hexa, o país vibrou fora dos gramados. O Baile de Favela ecoou na coroação de Rebeca Andrade. Em novembro, a ginasta de 23 anos conquistou o ouro inédito para o Brasil no individual geral do Mundial de ginástica artística. Ela já era vice-campeã olímpica da prova, a mais tradicional da modalidade. Rebeca é a nova a número 1 do mundo e celebrou com a bandeira do Brasil no solo da arena de Liverpool.

SÉRIE – A quinta temporada da série da Netflix The Crown foi muito comentada. Primeiro, por se tratar de um período mais recente da realeza, nos anos 1990, sobre o polêmico divórcio de Charles e Diana e a marcante entrevista concedida por ela à BBC, na qual disse que “havia três pessoas” no casamento. Segundo, os novos episódios foram os primeiros lançados após a morte de Elizabeth II, aos 96 anos. A série continua dando o que falar.

SOCIEDADE – No carnaval fora de época do Rio de Janeiro, que aconteceu em abril ainda devido à pandemia, a Grande Rio foi a grande campeã. O primeiro título da história da escola de Duque de Caxias foi conquistado com um enredo sobre Exu e mostrou as diversas faces do orixá. Paolla Oliveira, 40 anos, foi rainha de bateria e desfilou fantasiada de Pombagira. Um desfilaço!

CINEMA – A Mulher Rei com Viola Davis, 57 anos, acompanha Nanisca (protagonizada pela atriz), comandante do exército do Reino de Daomé, composto apenas por mulheres, na África nos séculos XVII e XIX. Elas combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e aqueles que tentaram escravizar seu povo. O longa enalteceu histórias invisibilizadas e um elenco majoritariamente composto por mulheres negras. Viola veio ao Brasil divulgar o filme.