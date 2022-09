Por que não se falou de política no jantar de Taís Araújo para Viola Davis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Taís Araújo e Lázaro Ramos deram um jantar para Viola Davis no domingo, 18, em sua residência no Rio. Convidaram alguns artistas e ativistas negros para estarem presentes e prestigiarem a atriz americana, em passagem pelo país para divulgar seu novo filme, A mulher rei. No cardápio, moqueca capixaba – conforme a coluna antecipou. Perguntada por VEJA o que mais se falou durante o encontro, Taís disse que houve “um pouco de tudo, menos de política”. “A gente sempre tem muito assunto para falar, ainda mais com uma mulher como Viola. Mas não, não falamos de política, preferimos falar mais de cultura, assuntos diversos, leves… Foi um encontro pequenininho, só entre amigos, com muito afeto e respeito”, disse.