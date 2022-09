O curioso silêncio provocado por Viola Davis em evento no Rio; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Flashes apontados para um imenso banner com o nome do filme A mulher rei. Noite de festa, mais uma, no Copacabana Palace. O longa, protagonizado por Viola Davis, com direção de Gina Prince-Bythewood e produção de Viola com seu marido, Julius Tennon, virou o assunto cultural desta segunda-feira, 19.

O burburinho do hall do luxuoso hotel era sinal de que a sessão para convidados seria concorrida. A animação dos presentes se justificava. Viola surgiria a qualquer momento. Lázaro Ramos e Taís Araújo, que na noite anterior ofereceram um jantar de boas-vindas à atriz em sua casa, estavam entre eles. “Só o fato de tê-la aqui, conosco, neste momento que o país atravessa, é muito significativo, muito forte por tudo que ela se preocupa”, disse Lázaro. Taís entregou que preparou moqueca capixaba. “Ela comentou hoje numa entrevista que amou”.

A Mulher Rei (The Woman King) é um filme épico histórico norte-americano sobre a jornada épica da General Nanisca (Viola) para combater um inimigo disposto a destruir o modo de vida de seu reino africano. O filme estreia na próxima quinta-feira, 22. Viola é vencedora de um Oscar, um Emmy Award e dois Tony Awards.

Antônio Pitanga e a filha Camila, Sheron Menezzes, Juliana Alves, Paulo Vieira, Leandra Leal, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, entre outras personalidades, lotaram o salão. Mais de uma hora depois, eis que surge Viola, num look todo amarelo, acompanhada do marido. Um silêncio curioso reina então no ambiente. Apenas barulhos das câmeras fotográficas. Assista aos vídeos exclusivos da coluna e veja o que só a presença de Viola parece capaz de causar.