Quem ajudou Ludmilla a escolher o look ousado no Prêmio Multishow

Por Valmir Moratelli Atualizado em 18 out 2022, 22h00 - Publicado em 18 out 2022, 21h51

Ludmilla chegou ao Prêmio Multishow desta terça-feira, 19, chamando todas as atenções pelo look escolhido. A cantora estava vestida com uma roupa vermelha colada ao corpo, em que reproduzia a silhueta.

“Estou muito feliz de estar nesse prêmio e ver artistas que antes não eram reconhecidos com o devido espaço. É uma noite especial, o tipo de evento que eu estou sempre presente para poder prestigiar. Quem me ajudou a escolher esse look foi a Bruna, minha esposa, que sempre palpita nas roupas das apresentações. A gente se ouve muito quanto a isso, eu também palpito muito nas delas”, disse Ludmilla passando no tapete vermelho do evento.

