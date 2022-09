Sai da minha frente: Ludmilla faz Rock in Rio esquecer ausência de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ela prometeu e entregou. Ludmilla foi a primeira artista brasileira a fechar o Palco Sunset do Rock in Rio, neste domingo, 11. Ela cantou, dançou e até tocou bateria em um super show que reuniu toda a multidão que estava na Cidade do Rock, fazendo o chão tremer. Durante a apresentação, Lud levantou pautas importantes, como a racismo e das mulheres, e ainda levou seis mulheres pretas para o palco, em um dia de festival que apenas mulheres se apresentaram.

A cantora, que fez várias trocas de figurino, pintou o palco de verde e amarelo, com todos usando camisas do Brasil, e ainda pediu para o público fazer o “L”, levando o público ao delírio, que levantou as mãos fazendo o sinal, famosamente atribuído ao candidato Lula.

Antes de cantar Maldivas, Ludmilla ainda chamou a “musa inspiradora da canção”, a sua esposa, Brunna Golçalves, ao palco, protagonizando um beijo para as mais de 100.000 pessoas que estavam assistindo a apresentação.