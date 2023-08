Nasce segundo filho de Rihanna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mais nova filha da cantora Rihanna, 35, e do rapper A$AP Rocky, 34, nasceu nesta quinta-feira, 10. A menina é o segundo filho do casal. O primeiro nasceu em maio de 2022, um menino, que recebeu o nome de RZA Athelston Mayers. De acordo com fontes ligadas a família para o site Media Take Out, tanto Rihanna quanto a bebê passam bem e estão em casa, em Los Angeles, na Califórnia. A cantora é uma mãe orgulhosa e compartilhou nos últimos meses diversas fotos com o barrigão. A gravidez foi anunciada em grande estilo, durante a final do Super Bowl LVII, quando Rihanna mostrou a barriga durante o show do intervalo, o primeiro após sete anos longe dos palcos. Nesta quarta-feira, 9, a artista lançou por meio da sua marca de lingerie uma coleção exclusiva voltada para a maternidade. Para as fotos de lançamento das novas peças, Rihanna protagonizou a campanha ao lado do seu primeiro filho.

