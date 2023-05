Grávida, Rihanna exibe nudez em ensaio de fotos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Grávida do segundo filho, com rapper A$AP Rocky, Rihanna publicou fotos de um ensaio nua, na praia, no qual exibe a barriga de gravidez e cobre os seios com as mãos. Na legenda, explicou que as fotos, na verdade, são da primeira gestação. “Aqui está uma pequena série que eu chamo ‘esfregue nos seus peitos’ em homenagem a minha primeira gravidez, abraçando a maternidade com a magia que esse corpo fez! Baby RZA… ele está lá dentro sem ter ideia do quão louca a mãe dele é, ou quão obcecado ele estava prestes a me fazer”, escreveu sobre o filho RZA, que completou um ano recentemente.

Siga