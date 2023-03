Rihanna exibe o barrigão de segunda gravidez no Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rihanna indicada por Lift Me Up, que concorre a Melhor Canção por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, compareceu à cerimônia do Oscar na noite deste domingo, 12. Exibindo sua segunda gravidez, anunciada em fevereiro, ela atravessou o red carpet alisando o barrigão. Rihanna concorre com Lady Gaga, na mesma categoria com a canção Hold My Hand, do filme Top Gun: Maverick. Também estão disputando a estatueta This Is a Life (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo), Naatu Naatu (#RRRMovie) e Applause (Tell It Like a Woman).