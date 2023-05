Após quase um ano, nome do filho de Rihanna é revelado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O nome do primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky finalmente foi revelado, após quase um ano do nascimento do primogênito. Segundo o Daily Mail, o menino, de 11 meses se chama RZA Athelston Mayers, uma homenagem ao produtor e rapper RZA, o líder do grupo de hip hop Wu-Tang Clan. Já Athelston é o segundo nome de A$AP, que na verdade se chama Rakim Athelaston Nakache Mayers. Segundo a publicação, que obteve uma cópia da certidão de nascimento, o menino nasceu no dia 13 de maio de 2022, no Hospital Cerdars-Sinai, em Los Angeles.

A cantora está grávida do segundo filho, também do relacionamento com o rapper. Ela revelou a novidade durante o show de intervalo do SuperBowl, que aconteceu em fevereiro deste ano.