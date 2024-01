Na reta final de ‘Terra e Paixão’, Amaury Lorenzo muda o estado civil

Na reta final da novela Terra e Paixão, Amaury Lorenzo, 39 anos, mudou o estado civil. O intérprete do Ramiro está agora solteiro. Sempre discreto na vida pessoal, o ator não era de postar fotos do casal nas redes. Mas ele mantinha um relacionamento de longa data com o documentarista Sérgio Lobato, 43, que é jurado das escolas de samba do carnaval de Vitória (ES). A coluna soube que o término partiu do Amaury, que segue embalado pela fama conquistada com o peão xucro que se descobre gay na novela da TV Globo. Recentemente, ele declarou para um jornal carioca: “Me considero um homem LGBTQIA+. Eu sei que o público tem curiosidade de saber sobre a minha sexualidade. Não tenho problema com relação a isso”. Procurada, a assessoria do ator não se pronunciou a respeito. Com o término (da novela) nesta sexta-feira, 19, a fila de trabalhos de Amaury já andou: ele tem um filme engatilhado e participação no Dança dos Famosos, do Luciano Huck.