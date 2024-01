Galã acidental em ‘Terra e Paixão’, Paulo Lessa tem planos fora da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de atuar numa cadeira de rodas na reta final de Terra e Paixão, Paulo Lessa, 41 anos, se destacou como um dos protagonistas pelas cenas descamisado, a ponto de ter disputado a mocinha Aline (Bárbara Reis) com o sempre-galã Cauã Reymond. “Não sou vaidoso, por muito tempo não me achei bonito”, diz, modesto, sem recorrer à malhação pesada, ao contrário do que faz seu opositor na trama. Casado com a cirurgiã-dentista cabo-verdiana Cindy Cruz, 36, com quem tem Jade, 2, ele não pensa em aumentar a prole. “Nossas famílias estão longe, uma parte em Cabo Verde, e outra na Bahia. Ter mais filho não é opção com essa batida de trabalho”. Quando a novela terminar, em 19 de janeiro, quer focar num filme musical no estilo Romeu e Julieta no país de sua mulher. “Me sentia deslocado lá, um peixe fora d’água. A partir das músicas cabo-verdianas, fui aprendendo o crioulo”, diz ele, ávido para colocar em prática o que aprendeu.

