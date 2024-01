O desfecho secreto recebido por parte do elenco de ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A pergunta ‘quem matou Agatha’ (Eliane Giardini) ronda as últimas semanas de Terra e Paixão. A coluna soube que parte do elenco – ou seja, apenas os atores envolvidos no núcleo central da trama – recebeu o roteiro que dá pistas do final da novela, com o selo “sigiloso”. Este roteiro pode ser desmembrado para duas possíveis edições finais. Numa delas mostraria que Agatha, na verdade, tirou a própria vida por engano, ao beber o chá envenenado que preparou para Angelina (Inez Viana). Em outro desfecho, Irene, vivida por Gloria Pires, tira a vida da arqui-inimiga após ser empurrada da escada por seu marido Antônio, tonta pelo chá dado por Angelina. A ideia é manter o mistério do que será editado para ir ao ar. A derradeira cena será gravada na manhã do próximo sábado, 13, último dia nos estúdios.