A ‘dupla barriga’ que derruba ‘Terra e Paixão’ na reta final

A 15 dias do último capítulo, Terra e Paixão tenta surpreender o público com as duas perguntas que ainda faltam ser respondidas. A primeira delas é quem matou Agatha (Eliane Giardini). Sem grandes comoções nas redes sociais, o que se percebe é que o batido trunfo não despertou o mesmo interesse já tantas vezes utilizado em outras tramas. A segunda pergunta é sobre o desfecho do vilão Antonio (Tony Ramos) após o rapto de Aline (Barbara Reis), aparentemente resolvido no capítulo desta quarta-feira, 3. A novela tem duas semanas para terminar dignamente, mas, apesar desses manjados artifícios que lhes restaram na insossa reta final, terá que arrastar essa “barriga dupla” por longos capítulos pela frente. Não há mais nada além disso para entregar ao público.

