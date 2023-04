Mãe de Cristiano Ronaldo gera ira ao falar que é fã de Gusttavo Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi surpreendido com elogio inusitado no final de semana. Maria Dolores, mãe do jogador Cristiano Ronaldo, comentou em um post, que é sua fã e o convidou para visitá-la em Portugal. “Meu filho, a nossa família gosta muito de ti, já pensamos em te convidar a ir um dia a nossa casa em Portugal. Serás sempre bem vindo tu e tua família”, escreveu a mãe de CR7.

Curtindo o feriado da Semana Santa em Trancoso (BA), Gusttavo agradeceu: “Obrigado pelo carinho! Terei o maior prazer em estar com todos vocês! Amo Portugal, me sinto em casa aí! E quando quiseres vir ao Brasil também serão muito bem-vindos!”. Em seguida, Katia Aveiro, irmã de Cristiano, brincou com o comentário da mãe: “Mami poderosa sabe bem quem é o melhor sertanejo do Brasil. Craque”. O cantor respondeu Katia com um emoji de coração vermelho.

Pronto! Foi o suficiente para que fãs do jogador português ironizassem o elogio da matriarca a Gusttavo, que é apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL). Houve até quem descobrisse, vasculhando as redes de Cristiano, que ele não segue Gusttavo – e sim seu rival na música, Luan Santana. Xii…

Ainda bem q o filho n puxou a mãe pic.twitter.com/M7KQVE5jQ0 — Eryck 🇾🇪 (@EryckPatryck) April 8, 2023