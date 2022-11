O que pode atrapalhar a estreia de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em sua provável última Copa do Mundo, o craque Cristiano Ronaldo não vive os seus melhores dias no futebol. Segundo dados do Infogol, site de estatísticas de futebol, o jogador, na temporada atual da Premier League, jogou apenas quatro partidas e esteve em seis no bando de reservas. Além do baixo número de gols – um somente, outro fator que pode atrapalhá-lo é o fator mental.

Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United após 12 anos fora do seu lugar de revelação para buscar títulos. No entanto, amargou consecutivas eliminações, o que o levou a rescindir o contrato com o clube, a dois dias da estreia da seleção de Portugal na Copa do Mundo do Catar. No perfil pessoal no Twitter, escreveu: “Amo o Manchester United e os seus torcedores, isso nunca vai mudar. Porém, sinto que este é o momento certo para procurar um novo desafio”.