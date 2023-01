Gusttavo Lima sofre boicote em show por ter apoiado Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após perder a cabeça durante um show em Fortaleza, em que exigiu que uma mulher fosse retirada da plateia ao lhe arremessar uma garrafa d’água, Gusttavo Lima continua atravessando polêmicas neste começo de ano. Um contratante do Ceará, que pagaria o cachê de 1 milhão de reais, decidiu cancelar a apresentação do cantor após o episódio com a fã expulsa na apresentação na capital do estado, segundo informações do jornal O Tempo.

Em nota, o empresário Elder Leitão, contratante dos artistas, também citou o apoio de Gusttavo ao ex-presidente como fator decisivo para a medida. “A equipe que estava organizando resolveu deixar (o show de Gusttavo Lima) para outra oportunidade. Essa exposição dele com a campanha do Bolsonaro e esse caso do show no Marina Park (onde a fã foi expulsa)… complicado colocar em jogo um milhão de reais”, defendeu-se. A ordem no escritório do cantor é para que se evite comentar estas polêmicas, na tentativa de se desvincular sua imagem da do político que passa uma temporada longe do país.