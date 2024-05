Madonna coloca Copacabana no centro do mundo – do seu mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maior ícone pop do mundo, Madonna fez uma apresentação histórica na praia de Copacabana na noite deste sábado, 4. Encerrando a The Celebration Tour, a cantora escolheu a mundialmente famosa praia carioca para comemorar também seus 40 anos de carreira. As areias da “Princesinha do mar” viraram a maior pista de dança do mundo em mais de duas horas de show teatral, frenético e dançante. Combalida por diversas mazelas, Copacabana teve seus ares de cartão-postal resgatados por Madonna, que a colocou na atenção e no centro do mundo, do seu mundo.

Leia também: Madonna esconde rótulo de cerveja, joga garrafa e patrocinador vira meme

Investimento e público na casa de milhões em um evento que deu ao Rio manchetes pelo mundo, não há verba que pague tamanha exposição. Os menos entendidos de marketing jamais vão alcançar o que significa de retorno para a cidade, e o país, uma apresentação como esta. O maior show da artista feminina mais vendida de todos os tempos, concerto em um dos cenários mais bonitos do mundo, merecia mesmo as dimensões grandiosas alardeadas até a véspera: o dobro do tamanho do palco usado da turnê mundial, que aconteceu em arenas e estádios. Uma engenharia para dar conta da magnitude do que Madonna pretendia com o encerramento da turnê iniciada em outubro de 2023, em Londres, passando por 15 países, e interrompida momentaneamente por grave problema de saúde no ano passado. Madonna, no Rio, mostrou que mantém o título que carrega há décadas. A diva pop segue guardiã da cultura pop da qual dita as ordens.

O setlist de sua celebração particular trouxe sucessos como Nothing Really Matters, Open Your Heart, Like A Prayer, Into the Groove e Crazy For You. Mas também houve espaço para o “agradecimento” de Madonna pela estadia em solo carioca – teve funk, teve samba. Pabblo Vittar e Anitta estavam lá para arrematar parte de uma performance hipnotizante. Mas Madonna sempre quer mais. Teve espaço até para ritmistas mirins de escolas de samba do Rio, mostrando que sabe se sentir em casa e ser dona da praia.

Leia também: ‘Madonna colocou dinheiro dela nesse show do Rio’, revela Luciano Huck

Continua após a publicidade

O que Madonna aprontou horas antes de subir ao palco no Rio

Não uma praia qualquer. A praia que se vê chamada de “Princesinha”, tomada por multidões coloridas e livres na sua diversidade, vigiada pela elite de suas janelas de IPTU inalcançáveis a uma maioria. Às margens de um calçadão de pedras bicolores, Madonna reinventa a liberdade dos corpos beijando, acariciando, sendo apalpada, gritando rimas que há décadas contam sua história. Vestida de verde e amarelo, inclusive, ressignifica as cores até pouco tempo associadas a um conservadorismo que não condiz com a vocação da cidade que ela define “mágica”. “Estamos no lugar mais bonito do mundo. O mar, as montanhas, o Cristo, aqui é mágico!”. Isso tudo antes de dizer que sente as cores do Brasil na sua, bem, pois é… A cidade do caos reencontra beleza para tudo virar purgatório na manhã seguinte. Domingo será como numa quarta de cinzas que todo carioca sabe bem como lidar.

Leia também: Convidados vips se aglomeram perto do palco em Copacabana

O acessório de Madonna que mais faz sucesso com público no Rio

Continua após a publicidade

A seguir a opinião das repórteres que fizeram cobertura do show para a coluna diretamente de Copacabana:

Giovanna Fraguito: “Madonna apresentou um show histórico, para milhões de fãs que estavam ansiosos para ver a diva pop e extremamente televisivo. Cenografia incrível, looks impecáveis e dançarinos surreais. Porém, mesmo com muitas músicas icônicas, o show teve muitos momentos de pausa, para a troca dos cenários, o que esfriava o público. Além disso, a participação de Anitta, muito aguardada, não passou de uma interação no palco”.

Duda Gomes: “Visualmente, o show é um espetáculo a parte. O cenário conversa com as músicas, e os figurinos, de marcas como Versace e Jean Paul Gaultier, contam a história dos 40 anos da cantora. Madonna é sincera com o público e faz piadas de si mesma, enquanto esbanja sensualidade e poder“.