A pedido de Madonna, organização toma atitude com a ‘fila do gargarejo’

Sorte que é sorte não tem tamanho. Imagina para um grupo de fãs de Madonna, que chegou cedo nas areias de Copacabana para ver de perto a cantora neste sábado, 4. É que a organização, a pedido de Madonna, levou cerca dessas cinquenta pessoas para dentro da área VIP, com direito a todas as regalias dos famosos. Emoção pura para a “fila do gargarejo” – como é chamada a turma que fica rente à grade perto do palco. “Eu estou me tremendo todo, nem acredito que isso está acontecendo, estou realizando meu maior sonho”, disse o dançarino Evandro locomia, 49, que assiste à Madonna pela quarta vez no Brasil.