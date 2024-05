Por que o mercado voltou a se preocupar com as falas de Haddad

O mercado financeiro recebeu mal as últimas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os juros futuros encerram a sessão de quarta-feira com abertura por toda a extensão da curva, embora nesta quinta aliviem um pouco o movimento.

Em audiência pública na Câmara, o ministro admitiu preocupação com o crescimento do PIB devido à crise do Rio Grande do Sul, mas afirmou que o fiscal brasileiro não é um problema.

Haddad defendeu a harmonia das políticas monetária, mas afirmou que a taxa de juros real do Brasil ainda é muito restritiva. “Hoje, nós estamos com uma taxa de juro de 10,5% para uma inflação projetada para o ano de 3,70%. Diminui 10,5% de 3,70%. Veja em que altura está andando o juro real no Brasil. Nós estamos andando num campo muito restritivo de política monetária”, assegurou Haddad, rebatendo a análise de que a inflação esteja desancorada.

A fala gerou aumento da incerteza nos investidores, que passaram a precificar mais risco, pontuaram analistas.

A XP Investimentos ponderou em relatório o contexto global, com a ata da última reunião do Fed mostrando que o banco central americano está disposto a aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos se a trajetória da inflação não caminhar para a meta de longo prazo estabelecida. Para o assessor de investimentos e private banker da Quaestor Investimentos, Fabio Galdino, o contexto global já está dado faz algum tempo, enquanto, segundo ele, há um desencontro entre falas do Haddad e o que o governo de tem feito.

Preocupa, de acordo como assessor, a expansão da base arrecadatória sem contrapartida em normais “mais liberais”. Ele também criticou o que vê como prioridade do governo no fiscal em detrimento do monetário.