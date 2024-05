O desconforto da crítica com Motel Destino, com Fabio Assunção, em Cannes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O longa brasileiro Motel Destino, de Karim Aïnouz, único latino-americano no Festival de Cannes, teve sua première na Croisette na noite desta quinta-feira, 22. Após a exibição, a crítica internacional teve opiniões divididas. Para a revista francesa Les Inrockuptibles “o cineasta brasileiro nos propulsa para dentro de um motel sujo e assina um exercício de estilo sem profundidade”. Já o site americano The Wrap afirmou que “mesmo quando finalmente termina, há pouca chance de você lembrar muito do que viu. Tornando-se a pior coisa que um filme como este poderia ser: esquecível”. “Apesar do início emocionante e da cinematografia exuberante, o filme acaba perdendo o rumo, atolado por um ato intermediário lento e inconsistências narrativas”, escreveu o Deadline.

Outros críticos, porém, valorizaram o lado ousado do longa. A Variety ressaltou: “Uma vez que você se submete à energia sensual febril do filme, ele se torna uma espécie de explosão, pulsando com som, cor e movimento, e genuinamente hilário em sua lubricidade descarada”. “Motel Destino é lento como mel e pesado de humor, a ponto de parecer um experimento de gênero ousado. O filme é maravilhosamente interpretado pelo trio central: três performances intensamente físicas e despretensiosas, nas quais seus corpos estão frequentemente em exibição, sensuais mas frágeis”, avaliou o Guardian.

“Apesar de suas falhas, Motel Destino tem humor, crueza e atmosfera de sobra. As composições marcantes filmadas em 16mm têm texturas granuladas pulsando com vitalidade e eletrificadas por arrojados toques de cor saturada. A aparência é como neon mesmo à luz do dia, adicionando consideravelmente à carga erótica do filme”, escreveu o The Hollywood Reporter. O site ScreenDaily também elogiou a atmosfera sensual: “Aïnouz brinca com o conceito de erotismo, que é de longe o elemento mais interessante deste drama: lençóis laranja flamejantes, lentes infravermelhas e flashes de azul”.