O ator de ‘Renascer’ que acaba de ser premiado em Cannes

O ator brasileiro Ricardo Teodoro venceu o Prêmio de Melhor Ator Revelação no Festival de Cannes, na França, pelo desempenho como o garoto de programa veterano Ronaldo no filme Baby, do diretor Marcelo Caetano. O longa conta a história de quando Baby (João Pedro Mariano) deixa o Centro de Detenções sem apoio de sua família biológica, e é acolhido por um garoto de programa, Ronaldo (Teodoro). Priscila (Ana Flavia Cavalcanti), a ex-mulher de Ronaldo e mãe de seu filho, e sua parceira Janaína (Bruna Linzmeyer) abrem as portas para que Baby possa se encontrar em uma nova família.

Ricardo interpretou um dos jagunços que atacaram o jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) no primeiro capítulo de Renascer, atual novela das nove da TV Globo. Na emissora, ele fez também participações em Além da Ilusão, Malhação: Toda Forma de Amor e Deus Salve o Rei.

Antes dele, apenas Rodrigo Santoro venceu a mesma categoria em Cannes, pela performance como a travesti Lady Di em Carandiru (2004). E duas brasileiras ganharam o Prêmio de Interpretação Feminina: Fernanda Torres, em 1986, por Eu Sei Que Vou Te Amar; e Sandra Corveloni, em 2008, por Linha de Passe.