O acessório de Madonna que mais faz sucesso com público no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os fãs de Madonna já se aglomeram na Praia de Copacabana neste sábado, 4, no Rio de Janeiro. Dentre os muitos looks e camisas com estampa da diva pop, um acessório sobressai – o leque. O item é famoso na comunidade LGBTQIAPN+, que costuma fazer barulho com o objeto no ritmo das músicas. No show de Madonna não seria diferente. E quem está na areia também utiliza o acessório para atenuar o calor. Tem a perder de vista. De calor, ninguém passa mal, pelo visto.