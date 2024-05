O que Madonna aprontou horas antes de subir ao palco no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna compartilhou um vídeo dançando com a bandeira do Brasil horas antes de se preparar para o show histórico que encerra sua turnê The Celebration Tour. “Vocês estão prontos?”, interrogou a cantora que se apresenta no Rio neste sábado, 4. O salão principal do Copacabana Palace, onde ela está hospedada, foi todo fechado para seus ensaios com os bailarinos. Mais animada, impossível.