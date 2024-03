Janaína Torres é eleita a melhor chef do mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prêmio gastronômico internacional 50 best anunciou nesta quinta-feira, 21, Janaína Torres Rueda como a melhor chef feminina de todo o mundo. Em 2023, a paulistana já havia ficado em primeiro lugar no ranking da América Latina. Janaína é coproprietária do restaurante Dona Onça, da lanchonete Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos famosos estabelecimentos em São Paulo. Ao lado do ex-marido Jefferson Rueda, ela também comanda a Casa do Porco, considerado o 12º melhor restaurante do mundo e 4º da América Latina.

A trajetória de Janaína é marcada por interesses sociais. Entre 2015 e 2019, foi convidada pelo Governo de São Paulo para trabalhar como voluntária em um projeto para transformar a alimentação nas escolas estaduais, substituindo produtos processados e industrializados por ingredientes in natura. Desde de 2021, a chef é presidente do Instituto Brasil a Gosto, fundação de Ana Luiza Trajano que desenvolve ações de valorização de ingredientes nacionais e garantem acessibilidade ao consumidor final.