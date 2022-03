Jada Smith quebra o silêncio e se pronuncia sobre agressão a Chris Rock

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Só faltava ela. Passados dois dias desde o fatídico tapa que Will Smith deu em Chris Rock no palco do Oscar 2022, quase todos os envolvidos já haviam se manifestado publicamente, menos ela. A Academia anunciou que irá investigar o ocorrido e marcou para esta quarta, 30, uma reunião com o Conselho de Governadores para definir se Smith será banido das próximas edições, expulso do comitê da organização ou obrigado a devolver sua estatueta de Melhor Ator, recebida no último domingo, 27, pelo papel em Rei Ricardo. Smith foi às redes sociais e pediu desculpas públicas para organizadores, produtores e a família das tenistas Venus e Selena Williams. Rock ainda não falou, mas afirmou ao Departamento de Polícia de Los Angeles não ter intenção de prestar queixa contra Smith.

Agora foi a vez de Jada, vítima da piada de mau gosto de Rock, se pronunciar. Sem entrar diretamente no assunto, ela escreveu: “Está é uma temporada de cura e estou aqui para isso”. E mais não disse.

Jada sabia que não precisava dar maiores explicações. Afinal, num mundo conectado como o de hoje, em que a maior parte da população acessa internet, o curto vídeo da bofetada viralizou. Milhões de pessoas o assistiram, passando em seguida a defender a atitude de Smith em proteger a mulher amada, a liberdade de expressão de Rock como artista e a própria Jada, que foi alvo de uma piada sem graça feita por Rock, na qual ele comparava a cabeça raspada de Jada à de uma personagem.

A atriz, aliás, tem sido apontada na internet como a única vítima do episódio. Isso porque a piada de Rock não era gozava apenas da aparência física de Jada, mas também de seu quadro de saúde. No fim do ano passado, ela falou abertamente sobre o diagnóstico que recebeu de alopecia, uma doença autoimune que provoca a perda de cabelos e dificulta o crescimento capilar.

Na semana passada, ela disse: “Eu não dou a mínima para o que as pessoas pensam dessa careca”.

Na época, a esposa de Smith, com quem é casada há 25 anos e tem dois filhos, compartilhou a dificuldade de ser uma mulher negra em Hollywood e o impacto disso em sua imagem. “O cabelo precisava ser o mais europeu, ou seja, liso, possível. Isso foi realmente desafiador porque eu gostava do meu cabelo solto e encaracolado”.