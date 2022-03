Academia convocou reunião de emergência após tapa de Smith em Chris Rock

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“A Academia condena as ações do Sr. Smith no show da noite passada”. Foi assim, de forma simples e direta, que o porta-voz da organização se manifestou sobre o episódio do tapa que Will Smith deu em Chris Rock, após o comediante fazer uma piada sem graça com Jada Pinkett Smith, diagnosticada com a doença autoimune alopecia, neste domingo, 27, durante a 94ª edição do Oscar.

O representante da Academia informou ainda “foi iniciada oficialmente uma revisão formal em torno do incidente” e que será dada uma resposta a altura dos Estatutos, Padrões de Conduta e a lei da Califórnia.

Assim que a cerimônia chegou ao fim, os medalhões da Academia foram convocados a participar de uma reunião emergencial via Zoom para definir o que seria feito diante da lastimável situação. Segundo a imprensa internacional, houve quem pedisse que o prêmio de Melhor Ator entregue a Smith pela atuação em Rei Ricardo fosse confiscado.

“Depois do movimento #MeToo, a Academia não pode ser vista tolerando a violência de forma alguma. Ainda há quem queira retirar sua estatueta para fazer deste momento um marco histórico, tudo para evitar que cena semelhante volte a se repetir. Mas não é um consenso. Existem também os que acreditam que ele deveria manter o troféu”, disse uma fonte ouvida pelo The Sun.

Na internet, as pessoas se dividiram em dois grupos: os que condenam qualquer ato de violência e os apoiam a atitude de Smith em defender a esposa, que estava sendo atacada ao vivo, de cima do palco da premiação mais importante do cinema, para milhões de pessoas no mundo.