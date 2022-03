Futuro de Will Smith na Academia será decidido em reunião na quarta, 30

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O futuro de Will Smith, que teve sua premiação como Melhor Ator pela performance em Rei Ricardo ofuscada pelo tabefe que deu em Chris Rock, será decidido na próxima quarta-feira, 30. Convocada emergencialmente após o fim da cerimônia, no último domingo, 27, a reunião do Conselho de Governadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas elegerá de que forma irá punir o ator pela agressão. As possíveis sanções vão desde confiscar sua primeira e única estatueta do Oscar até o banimento das próximas edições ou mesmo expulsão da Academia.

Na última segunda, 28, a Academia anunciou ter iniciado formalmente uma investigação sobre o episódio. Caso seja suspenso, Smith se juntaria ao ator Bill Cosby, ao produtor Harvey Weinstein e ao roteirista Roman Polansky, embora os dois últimos não tenham sido obrigados a devolverem o prêmio. Cosby e Polansky foram expulsos “de acordo com os Padrões de Conduta da organização” depois de terem sido condenados por agressão sexual, enquanto Weinstein foi dispensado devido ao “comportamento sexualmente predatório e assédio no local de trabalho”.

“A Academia condena as ações do Sr. Smith no show de ontem à noite. Iniciamos oficialmente uma revisão formal em torno do incidente e exploraremos outras ações e consequências de acordo com nossos Estatutos, Padrões de Conduta e a lei da Califórnia”, informou o porta-voz da organização.

Após o comunicado da Academia, Smith foi às redes sociais se desculpar publicamente, desta vez direcionando seu pedido diretamente ao comediante Chris Rock.

“Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente. Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreveu ele, que estendeu o pedido aos organizadores do Oscar, aos produtores de Rei Ricardo e à família de Venus e Serena Williams – vale lembrar que no filme, ele interpreta o pai das tenistas.

Entre os defensores de Smith está a atriz Whoopi Goldberg, que também é membro do Conselho de Governadores. Segundo ela, a chance de pedir que ele devolva a estatueta é pequena, embora reconheça que o ator sofrerá algum tipo de consequência.

Na noite de domingo, 27, segundos depois de rir da piada que Rock fazia com sua esposa, a atriz e apresentadora Jada Pinkett Smith, com quem está casado há 25 anos, Smith subiu ao palco e bateu em Rock. O humorista havia feito uma brincadeira sem graça com Jada sobre sua cabeça raspada. Jada foi diagnosticada com alopecia, doença autoimune que provoca perda de cabelo e dificuldade de crescimento capilar.

Na segunda, 28, foi noticiada a informação de que a fala de Rock não estava prevista no roteiro nem foi autorizada pela direção da 94ª edição do Oscar. Depois do tapa, o comediante chegou a comemorar: “Essa foi a maior noite da história da televisão”.