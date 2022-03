Oscar 2022: Chris Rock ocultou o nome de Jada Smith ao ensaiar piada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assunto mais comentado na internet, o tabefe de Will Smith em Chris Rock pode gerar problemas para os dois atores. O comediante, que fez uma infeliz piada sobre o corte de cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa de Will há 25 anos e mãe de dois de seus filhos, ensaiou seu discurso de apresentação sem mencionar o nome da atriz. Durante o ensaio, aliás, o casal Smith não estava na plateia e, por isso, foi pego completamente de surpresa quando Rock comparou a cabeça raspada de Jada ao penteado adotado pela personagem de Demi Moore no filme Até o Limite da Honra.

A mudança de roteiro, no entanto, não agradou os dirigentes do Oscar 2022, que analisam agora se o humorista participará das próximas edições da maior celebração do cinema. Dentro e fora das redes sociais, Rock foi amplamente criticado por zombar da doença autoimune de Jada. Entre os sintomas da alopecia está a perda de cabelo. A atriz ficou chateada com a fala de Rock e revirou os olhos enquanto ele estava no palco.

De acordo com veículos internacionais, Will pode sofrer também com as consequências do ato violento contra Rock, que já foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo em menos de 24 horas. Ao que tudo indica, Smith não perderá sua estatueta de Melhor Ator pela performance em Rei Ricardo, mas pode deixar de ser membro da Academia. A filiação de Smith está sendo analisada por um comitê, que avalia sua atitude de acordo com o que diz o seu Código de Conduta.

Após vencer o prêmio, Smith disse: “O amor faz você fazer coisas loucas”, e acrescentou que ser uma estrela de Hollywood significa ver pessoas te desrespeitando e ser obrigado a sorrir e fingir que está tudo bem.