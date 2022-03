Will Smith pode perder sua estatueta por agredir Chris Rock no Oscar?

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos casais mais longevos e bem-sucedido do mundo das celebridades, os atores Will Smith e Jada Pinkett Smith vez ou outra viram assunto por falarem abertamente sobre sua vida privada. A intimidade do casal, que já foi tema do programa de Jada, alvo de entrevistas de Will e de piadas no último Bafta, escalou para um outro nível na noite de domingo, 27.

Pouco antes de subir ao palco para receber a estatueta de Melhor Ator pela performance no filme King Ricardo, sobre a trajetória do pai das tenistas Venus e Serena Williams, Will Smith invadiu o palco da 94ª edição do Oscar ao ver sua esposa ser o centro das atenções. O humorista Chris Rock, que já havia alfinetado Jada na mesma cerimônia, em 2016, sentiu a mão pesada de Will depois de fazer uma brincadeira sem graça sobre a cabeça raspada da atriz — que sofre de alopecia, uma doença autoimune que, entre outras coisas, afeta o crescimento capilar.

Antes de retornar ao seu lugar na plateia, Smith deu um último aviso a Rock: “Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca” — o casal, que tem dois filhos, oficializou a relação há 25 anos. Ao receber a estatueta de Melhor Ator, quinze minutos depois, Smith pediu desculpas pelo ocorrido.

A cena, assistida por milhões de pessoas ao redor do mundo, provocou na internet um questionamento que pouca gente fez diante do choque do ato mais violento da história da premiação. Will Smith pode perder sua estatueta por causa do momento de fúria?

Segundo o Código de Conduta da Academia, divulgado em 2017 em razão do escândalo do #MeToo, sim. As diretriz afirmam ser imprescindível “manter os valores respeito pela dignidade humana, inclusão e um ambiente de apoio que promova a criatividade”, o que, claramente, não ocorreu no Oscar 2022.

Diante da constrangedora situação, fãs, artistas e especialistas se manifestaram sobre o assunto dentro e fora das redes sociais. Um deles, inclusive, acredita ser possível que o prêmio de Will Smith seja confiscado, embora duvide da predisposição da Academia de entrar em um embate público com o ator.

Pelo Twitter, a Academia fez sua declaração oficial: “A Academia não tolera violência em nenhuma forma. Nesta noite, temos o prazer de celebrar nossos vencedores da 94º edição do Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e dos amantes do cinema ao redor do mundo”.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, Chris Rock não quis prestar queixa pelo ocorrido. Agora, é aguardar as próximas cenas.