Cinco motivos para assistir ao novo Batman, com Robert Pattinson

A um mês de sua estreia, o novo filme do Batman já surge no horizonte como um provável recordista de bilheteria. Fontes do mercado garantem que o longa pode fazer frente e até superar “Vingadores: Ultimato” (2019) e “Homem Aranha: Sem Volta para Casa” (2021), as duas maiores arrecadações do circuito cinematográfico brasileiro, com R$ 301 milhões e R$ 388 milhões, respectivamente. Há bons motivos até para quem não é fã de super-herói assistir a “The Batman”, dirigido por Matt Reeves (de “Planeta dos Macacos: A Guerra”), com Robert Pattinson no papel do Homem-Morcego:

– É Zoë Kravitz quem interpreta a Mulher-Gato, alter ego de Selina Kyle, e o filme vai mostrar todo o processo de transformação da clássica vilã da DC. “Ver uma pessoa entrar em contato com próprio poder e se tornar a Mulher-Gato?Ainda não vimos isso,” enfatizou a atriz (e filha de Lenny Kravitz, diga-se de passagem).

– Teremos Paul Dano como o Charada e Colin Farrell no papel do Pinguim.

– Bruce Wayne foi parcialmente inspirado em Kurt Cobain, como conta o diretor: “Quando eu estava escrevendo a primeira parte do filme, a música ‘Something in the Way’ [do Nirvana] começou a tocar. Foi então que percebi que, além da versão playboy que o público já viu de Wayne, existe outra versão, que passou por uma tragédia e se tornou reclusa”.

– Em recente entrevista, Robert Pattinson reforçou a declaração do diretor, ao contar que seu personagem vive “praticamente no esgoto”, longe do luxo da Mansão Wayne. “Ele não se sente em casa em lugar nenhum, a não ser nas ruas, quando usa o seu traje”.

– Em um dos trechos já divulgados, Bruce Wayne confronta Alfred (Andy Serkis), figura paterna desde a morte de seus pais: “Você mentiu para mim todos esses anos, Alfred”.

