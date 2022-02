Quem vai interpretar Maria Bethânia no filme sobre a vida de Gal Costa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diretora de “Meu Nome é Gal”, Dandara Ferreira, 35 anos, também vai fazer parte do elenco do filme, que busca retratar a trajetória da cantora a partir de um recorte de sua carreira, no início do Tropicalismo. Filha de Juca Ferreira, ministro da Cultura de Lula e Dilma Rousseff, Dandara interpretará Maria Bethânia no longa, codirigido por Lô Politi e estrelado por Sophie Charlotte. As filmagens começam no dia 15 de fevereiro, em Salvador.

Camila Pitanga defende ex-namorada, detida por fazer topless: ‘Absurdo’