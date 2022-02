Camila Pitanga defende ex-namorada, detida por fazer topless: ‘Absurdo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Camila Pitanga usou as redes sociais para demonstrar sua indignação com a polícia e dar apoio à ex-namorada, a artesã Ana Beatriz Coelho. Ela foi detida e levada para uma delegacia ao fazer topless numa praia do Espírito Santo. “Minha solidariedade a Beatriz, que sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia. Bia estava na praia com uma amiga e fazia topless, acabou na delegacia algemada pelos pés como vocês podem ver na imagem”, escreveu a atriz na legenda de uma sequência de fotos. “É absurdo e constrangedor. Bia, espero que você esteja bem. Conte comigo sempre”.

Beatriz havia relatado a abordagem dos policiais na praia e seus desdobramentos. “O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?”. Ela também postou a foto compartilhada por Camila, em que aparece com as algemas nos pés. “O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”, escreveu.

A PM divulgou a seguinte nota sobre o caso: “A Polícia Militar informa que foi acionada na tarde do último dia 29 para verificar a informação de que uma mulher estaria sentada em uma cadeira no meio da areia na Praia de Itapoã, fazendo topless sem se importar com todos que estavam à sua volta. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde fez contato com a mulher de 34 anos e, gentilmente, solicitou que ela colocasse uma vestimenta adequada pelo motivo de não ser permitido topless no local”. O comunicado segue narrando a reação das duas.

“Neste momento, uma amiga da mulher tirou a blusa e também em apoio a ela, causando intenso tumulto. Ambas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha”. Beatriz e a amiga foram liberadas “após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento”.