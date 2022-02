O comentário de Whoopi Goldberg sobre o Holocausto que chocou o mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz e apresentadora Whoopi Goldberg, 66 anos, foi suspensa por duas semanas do “The View”, programa que apresenta no canal de televisão ABC News, após dizer que o genocídio nazista de seis milhões de judeus não foi “uma questão de raça”. Whoopi se referiu a judeus e nazistas como ‘dois grupos de brancos’ e disse que, por isso, tratava-se de ‘desumanidade’ e não de racismo.

A declaração foi dada no programa exibido na segunda-feira (31) e no dia seguinte o seu afastamento foi anunciado publicamente pela presidente do canal, Kim Godwin. “Com efeito imediato, suspendo Whoopi Goldberg por duas semanas por seus comentários equivocados e ofensivos. Embora tenha se desculpado, eu pedi a ela que tire um tempo para refletir e perceber o impacto de seus comentários”, escreveu Kim.

Colegas no programa, Sunny Hostin, Joy Behar e Ana Navarro acharam pouco e pedem – praticamente exigem – a demissão da atriz. As declarações de Whoopi provocaram uma forte reação internacional. O Museu do Holocausto dos Estados Unidos escreveu em uma rede social que “o racismo foi fundamental para a ideologia nazista”. “Os judeus não se definiam pela religião e sim pela raça. As crenças racistas nazistas alimentaram o genocídio e o assassinato em massa”, postou, sem citar o nome da atriz.