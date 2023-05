As emocionantes fotos de Preta Gil no hospital

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Preta Gil, 49 anos, compartilhou nas suas redes sociais fotos da rotina no hospital durante o tratamento contra um câncer no intestino. Na publicação, feita nesta segunda-feira, 1, a artista falou sobre o momento delicado pelo qual passa e refletiu sobre a rede de apoio. “Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida”, iniciou o emocionante texto do post. Preta descobriu o câncer em janeiro passado, quando passou oito dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos meses, ela vem mantendo seus admiradores informados sobre sua saúde pelo Instagram.

Na última postagem, a cantora faz um balanço dos últimos 30 dias. “O mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias! Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta. A vida é linda, e eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu porto seguro! Sou toda gratidão. Faltou muita gente nesse dump, mas saibam que amo vocês”, escreveu.

Junto com o texto, Preta incluiu no álbum fotos ao lado de seu pai, Gilberto Gil, do filho, Fran Gil, e de amigos próximos, como a atriz Carolina Dieckmann. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção do público. Não há fotos junto do personal trainer, Rodrigo Godoy. O casal enfrenta uma onda de boatos de separação após a exposição de supostas traições dele. A cantora, também nas redes sociais, se limitou a dizer que no momento está focada na cura do tumor.