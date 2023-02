Como Preta Gil está lidando com os efeitos da quimioterapia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto segue seu tratamento contra um câncer de cólon, Preta Gil encontrou energia para comemorar, do jeito possível, o carnaval. Os amigos não faltaram. Fernanda Paes Leme e Carolina Dieckmann estiveram com ela, em sua casa. “A Preta está lidando bem na medida do possível, ela está confiante, os médicos também. Agora é uma cura, aos poucos. Ela está fazendo quimioterapia com muita seriedade. Ela tem muitos amigos e é cercada de amor por todos os cantos. É uma leonina, uma mulher forte. Está fazendo a quimioterapia de quinze em quinze dias e o carnaval dela foi em casa, se alimentando bem. Pelo grupo da família, comemora: ‘Ai, que lindo que foi ontem, adorei’. Eu disse: ‘A Ivete (Sangalo), o Psrico, muita gente fazendo homenagem’. Repito: Está sendo coberta de amor”, conta Flora à coluna.