Preta Gil fala sobre efeitos colaterais da quimioterapia

Preta Gil, 48 anos, recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino no início do mês. Em seguida iniciou o tratamento, com a quimioterapia, e nesta quinta-feira, 26, usou as redes sociais para atualizar sobre seu estado de saúde. Ela compartilhou o relato por meio de um vídeo em seu perfil no Instagram. “Meus amores, hoje é primeiro dia depois desses 20 dias de loucura, que minha vida virou do avesso e hoje é o primeiro dia que estou me sentindo melhor. Achei que vocês mereciam saber disso”, disse em relação ao carinho que vem recebendo dos fãs. Mais cedo, Preta compartilhou um vídeo mostrando algumas das flores que recebeu de presente.

A cantora ainda contou sobre os efeitos colaterais de seu tratamento: “Hoje eu estou sem estar tonta, estou fraca, mas estou bem melhor do que estive nesses últimos 20 dias. Vim dizer isso pra vocês, porque eu amo vocês e agradecer mais uma vez tanto amor e tanto carinho e dizer que sigo aqui lutando e vencendo”.