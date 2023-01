Preta Gil descobre câncer no intestino; entenda estado de saúde da cantora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 48 anos, Preta Gil revelou estar com um câncer no intestino. A cantora usou seu perfil nas redes sociais na noite desta terça-feira, 10, para falar de seu estado de saúde. Ela deu entrada em um hospital do Rio há uma semana, após sentir dores abdominais.

Preta foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino (câncer no intestino). “Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”.

Nos comentários do post, várias mensagens positivas. Simony, que também enfrenta um câncer, escreveu: “Tô aqui”. Tatá Werneck, Ingrid Guimarães, Fernanda Paes Leme, Sabrina Sato e Lore Improta comentaram dando força. Fátima Bernardes disse: “Já estou rezando pra que você se recupere logo”. View this post on Instagram A post shared by Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Continua após a publicidade