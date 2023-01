Carolina Dieckmann se abala ao falar do estado de saúde da amiga Preta Gil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carolina Dieckmann chegava à festa de lançamento da próxima novela das 7 da TV Globo, Vai na fé, na noite desta terça-feira, 10, no Rio, quando recebeu uma mensagem da amiga Preta Gil. A cantora lhe informou que estava divulgando naquele momento nas redes sociais o que apenas os familiares e seu íntimo círculo de amizades já sabia: a recente descoberta de um câncer no intestino.

Em conversa com a coluna, Carolina se mostrou bastante abalada. Ela esteve com a cantora ao longo de toda a semana, visitando diariamente a amiga no hospital. “Somos muito próximas, há mil anos. Não sei nem o que dizer, ou se posso dizer algo, porque é muito íntimo. Não li ainda o que ela postou. Preta é muito importante para mim. Desculpa… Eu tô aqui, meu coração está lá. Ela fez duas biopsias, só agora saiu o resultado de uma delas. Estive com ela a semana toda. Preta é maravilhosa, é muito firme, tem muita fé. Tem uma família muito acolhedora. A gente quase tem que ser expulso do hospital, se deixar a gente fica. Preta planta isso ao longo da vida. É minha maior amiga”.