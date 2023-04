Bela Gil quebra o silêncio sobre momento delicado da irmã, Preta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bela Gil, no ar com o programa Saia Justa, no GNT, lançou na noite desta quinta-feira, 27, o livro Quem vai fazer essa comida?, na livraria da Travessa de Botafogo, no Rio. A obra discute alimentação saudável, feminismo e trabalho doméstico. Na ocasião, ela falou à coluna sobre o momento delicado de sua irmã, Preta Gil. “É um desafio para família inteira, estamos acolhendo como podemos. Eu acho que o afeto, o amor, faz parte importante, uma parte grande da cura. Acredito que nesse quesito ela está muito bem amparada”, reflete. Preta luta contra um câncer e estaria em crise no casamento com Rodrigo Godoy.

No livro, a chef de cozinha discute, entre outras pautas, o acúmulo de afazeres que as mulheres enfrentam no dia a dia. “O fato é que a gente sabe que as mulheres estão sobrecarregadas e que o trabalho doméstico feito em casa recai sobre as mulheres. E quando falo sobre essa questão de que é um trabalho não remunerado e de ser escravidão, é porque ele tem valor. Esse trabalho é base da nossa economia. É uma atividade econômica que gera muita grana, trilhões de dólares por ano, 13% do PIB Mundial. E para onde vai esse dinheiro? Quem está acumulando esse dinheiro? A gente está trabalhando de graça para quem? É uma reivindicação de que o dinheiro está lá, a gente produz, a gente só quer de volta”, afirma.

