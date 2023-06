Advogado explica suposta detenção de filha de Gugu, Marina Liberato

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A filha de Gugu Liberato, Marina Liberato, de 19 anos, foi detida na Califórnia, nos Estados Unidos, após invadir uma casa com os amigos para fazer uma festa, e levada para o Conselho Consultivo da Justiça do local. O fato aconteceu em 2020, mas ganhou visibilidade nesta semana – alguns veículos chegaram a informar que o episódio teria acontecido agora.

De acordo com a assessoria de imprensa do Nelson Wilians Advogados, “esse fato foi um mal-entendido ocorrido anos atrás, quando as jovens tinham cerca de 15 anos apenas, fato que foi devidamente explicado e resolvido à época, sem maiores danos ou sequelas. Esse é mais um vazamento de informação fora de contexto, com o único objetivo de desqualificar as jovens, que estão ao lado da mãe delas em um legítimo processo de reconhecimento de união estável”.

A coluna deu esta semana, com exclusividade, os bastidores de uma reunião tensa entre os herdeiros do apresentador.

