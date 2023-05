Exclusivo: Os bastidores da tensa reunião entre os herdeiros de Gugu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O imbróglio em torno da herança de Gugu Liberato, morto em 2019, ganhou mais um capítulo. Na semana passada, aconteceu a primeira audiência para determinar se Rose Miriam di Matteo tem direito a parte da herança do patrimônio avaliado em 1 bilhão de reais. Rosa é mãe de João Augusto, de 21 anos, e das gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e tenta na Justiça o reconhecimento de união estável com Gugu – algo defendido pelas filhas e negado pelo filho. Em paralelo, o chef Thiago Salvático também luta para que a Justiça reconheça sua relação estável com Gugu. Em dezembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a relação dos dois como “clandestina” e apenas “amizade”. Salvático recorre da decisão.

A coluna teve acesso com exclusividade a trechos sem segredo de Justiça do processo em tramitação, que evidenciam por que as meninas apoiam a mãe: Marina diz que teria vergonha de ser reconhecida como filha de uma “barriga de aluguel” e teme dilapidação do patrimônio. Também fica claro que as filhas temem reconhecimento de Thiago em relação estável com seu pai.

Em ata do dia 20 de setembro de 2021, a transcrição de uma videoconferência entre os advogados e os filhos de Gugu expõe as calorosas divergências dos envolvidos no espólio bilionário a ser repartido entre eles. É um vídeo de 26 minutos e 50 segundos. A seguir, reproduzimos parte do diálogo descrito na ata. Marina e João, filhos de Gugu, divergem entremeados por “Dra. Angela” e “solicitante”, que vem a ser o advogado Carlos Eduardo Farnesi Regina, ambos da equipe jurídica da família Liberato.

Marina: Cuidar da gente em Orlando não é um projeto de vida?

Dra. Angela: Não. É um projeto de cuidadora. A sua mãe era uma cuidadora, a sua mãe pode ter sido contratada uma governanta alemã.

Marina: Ela não foi uma barriga de aluguel.

Dra. Angela: Igual…

Marina: É João, cê acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel?

João: O quê?

Marina: Você acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel?

João: Mas ela concordou em fazer isso, essa foi a vida que ela quis.

Marina: Tá bom, mas a minha mãe… O meu pai escolheu ela por alguma razão. Não escolheu qualquer pessoa.

Dra. Angela: A sua mãe foi a única que aceitou. Essa é a diferença.

Marina: Ah tá bom. Fala mais, fala mais. Cê acha que nenhuma outra pessoa ia aceitar?

(…)

Marina: Se ela for reconhecida como união estável… Também nenhuma outra pessoa pode entrar no processo pra tentar também tirar o nosso dinheiro. Não tá certo isso?

Solicitante: Mas quem é essa outra pessoa?

Marina: O gay lá (risos)… tentou entrar no processo, cê acha que outra pessoa também não ia tentar?

Solicitante: A gente já cuidou dele.

Dra. Angela: É.

Marina: Tá bom. Eu tô falando de outra pessoa que pode tentar entrar, de outra pessoa que pode tentar entrar… Se ela for reconhecida… Qualquer outra pessoa pode entrar… Se ela for reconhecida…

Solicitante: …E ninguém ficou sabendo. Se para sua mãe que teve 3 filhos tá super difícil, você acha que pra alguém que…

Dra. Angela: Que foi namorado…

João: Exato.

Quando o advogado Carlos Regina diz “A gente já cuidou dele”, em referência a Thiago, seria no contexto de que tentaram fazê-lo desistir do processo. Em outro momento tenso da reunião na presença dos advogados, Marina diz que João nem olha para a cara da mãe, Rose. João diz que não odeia a mãe, mas que está sendo atacado por ela. “Eu não consigo falar com ela, porque não me sinto confortável”, diz o rapaz.

João ainda propõe que se faça um acordo para que a mãe se sinta bem, mas nada de considerar sua união estável com o pai. Marina insiste nesta hipótese.

Rosa já tem, por direito, uma casa em Aldeia da Serra avaliada em torno de 7 milhões de reais e uma reserva financeira de 500 mil dólares. Os filhos ofereceram no acordo o pagamento mensal de 100 mil reais, tal como é repassado para a avó. Mas Marina quer também que se reconheça, a pedido da mãe, a união que teria tido com Gugu.

Em mensagem enviada para João, Marina expõe o motivo de estar ao lado da mãe: não quer ser reconhecida como a “menina que nasceu de uma barriga de aluguel”. Diz que essa seria uma “imagem ridícula”.

Na sequência, João tenta se solidarizar com a irmã, mas reafirma que foi a “vida que a gente teve”. E prossegue: “O papai nunca quis ter um casamento, nunca quis morar junto com ninguém, mas ele queria filhos e ele teve a gente”.

Em outro momento, Marina expõe que, além de não querer ser reconhecida como filha de barriga de aluguel, não quer perder dinheiro para outra pessoa que não seja a própria mãe, numa tentativa de manter o patrimônio. “Se ela não for reconhecida como união estável, outra pessoa como o Thiago Salvático pode entrar em um processo contra a gente, e quem não iria querer tentar ganhar dinheiro né?”, afirma.

Em outro documento anexado ao processo, um áudio que seria de Marina e outro de Sofia, exemplificaria situações que Rose ficou ausente.