A homenagem do galã que namorou Aracy Balabanian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante sua participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, Antonio Fagundes fez uma revelação sobre sua vida amorosa, que envolvia a atriz Aracy Balabanian. Sempre discreto, Fagundes contou que namorou a atriz nos anos 1960. “Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, foi em 1968. Eu tinha dois anos de profissão só. A gente namorou um ano, foi uma coisa séria”, afirmou ele, nove anos mais novo, e que hoje é casado com a atriz Alexandra Martins. Nesta segunda-feira, 7, ao saber da morte de Aracy, o ator fez uma homenagem nas redes sociais: “Perdemos Aracy. Embaixadora da arte. Compartilhou generosamente seu talento com colegas de cena e palco, e eu me incluo nessa. O comprometimento com a excelência e uma habilidade magistral para atuar que serviram de inspiração para todos nós, artistas. Descanse em paz, minha querida”.

Leia também: Diretora de ‘Sai de Baixo’ entra em choque com morte de Aracy Balabanian

O discurso feminista que Aracy Balabanian pôs em prática ao longo da vida

Entenda sobre o câncer de pulmão que Aracy Balabanian tratava há um ano

Continua após a publicidade

Siga