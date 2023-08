Diretora de ‘Sai de Baixo’ entra em choque com morte de Aracy Balabanian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao saber da morte da atriz Aracy Balabanian, Cininha de Paula recordou grandes papéis da atriz no teatro e na televisão, vários deles dirigidos por ela. Cininha foi uma das diretoras que mais de perto acompanharam o trabalho de Aracy, sendo sua amiga pessoal. A coluna conversou com Cininha no momento em que ela soube da morte de Aracy. Bastante abalada, Cininha tentou expressar seu sentimento pela amiga:

“Ai, meu Deus. Que ruim isso. Sinto muito por todos que perdem Aracy neste momento. Trabalhos juntas no Sai de Baixo. Quando o apartamento dela pegou fogo, eu fui lá ajudá-la. Estou tão chocada com sua partida que nem sei o que dizer direito. Lembro do quanto ela era afetuosa nos sets. Independentemente das brincadeiras que Miguel (Falabella) fazia com ela no palco, na época do Sai de Baixo, o clima era sempre amistoso. Uma pessoa maravilhosa, difícil falar mal dela. Fizemos também o seriado Mulher, nos anos 1980, com direção do Daniel Filho. Foi ali que começou a parceria dela com Daniel, e por isso que ela acabou indo mais tarde para o Sai de Baixo. Ela era completa, tanto no humor quanto no drama. Ela fez uma participação em Toma Lá, Dá Cá, que eu dirigi, foi uma diversão só. O Miguel que sugeriu que ela fosse. Como estão indo todos os bons embora… Fez grandes novelas, como a mãezona do Brasil em Rainha da Sucata, seu bordão é lembrado até hoje. Era uma pessoa do bem, bem-humorada, carinhosa. Estou arrasada”.

