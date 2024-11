A homenagem da Câmara dos Deputados a Fernanda Torres e Eunice Paiva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Câmara dos Deputados vai homenagear autoridades e personalidades na próxima quarta-feira, 4, com a Medalha Mérito Legislativo. Dentre os homenageados estão Fernanda Torres e a advogada Eunice Paiva (in memoriam), viúva do ex-deputado Rubens Paiva, em que teve a história contada no Ainda Estou Aqui, filme com possibilidade de ser indicado ao Oscar. No caso de Eunice, por sua homenagem ser póstuma, a medalha será entregue a um familiar. Além das duas, Donald Trump e Tarcísio Freitas também serão agraciados.